تعرف على أسباب تسوس الأسنان عند الأطفال وطرق علاجه

كتبت فاطمة خليل

تسوس الأسنان مشكلة صحية تصيب الأطفال مثل الكبار، وتسمى "تسوس الأسنان اللبنية"، وتساعد أسنان الطفل اللبنية طفلك على المضغ وتلعب أيضًا دورًا في تطوير الكلام، كما أنها ضرورية في نمو الأسنان السليمة عندما يكبر طفلك، لذلك ، إذا كان طفلك يعاني من تسوس الأسنان، فسيؤثر ذلك على صحة فمه في المستقبل أيضًا، في هذا التقرير نتعرف على أسباب تسوس الأسنان وطرق علاجه، بحسب موقع "هيلث شوت".

ما هو تسوس أسنان الاطفال؟

يُعرف تسوس الأسنان عند الأطفال بمصطلح "تسوس الأسنان في مرحلة الطفولة المبكرة" أو تسوس زجاجة الرضاعة، ويمكن أن يصاب الأطفال في أي عمر بالتسوس، لكن التسوس يتشكل بشكل أسرع في أسنان الأطفال مقارنة بالأسنان البالغة (الأسنان الدائمة).

ما الذي يسبب تسوس أسنان الطفل؟

أسباب تسوس الأسنان:

1. السكر

يحدث التسوس بسبب السكر والبكتيريا التي تعيش في الفم، حيث أن البكتيريا تحول السكر (الموجود في الأطعمة والمشروبات وحليب الثدي) إلى حمض يمكن أن يتلف أو يأكل الطبقة الخارجية للأسنان التي تسمى المينا.

2. ترقق المينا

يحدث أن يكون مينا الأسنان اللبنية أرق بكثير مما لدى البالغين لذلك ، من السهل على البكتيريا أن تسبب تسوس الأسنان.

3. تقليل اللعاب

يساعد اللعاب على التخلص من الحمض الذي تتشكله البكتيريا. ولكن إذا كان هناك لعاب أقل ، فهناك فرص أكبر للإصابة بالتسوس.

طرق منع تسوس أسنان الطفل

من الأفضل منع حدوث تسوس الأسنان إليك كيفية منع التسوس:

• نظف أسنان طفلك ولثته ولسانه مرتين على الأقل كل يوم ، باستخدام قطعة قماش مبللة نظيفة أو قطن معقم بعد الرضاعة وقبل النوم.

• نظفي أسنان ولثة طفلك بعد إعطاء الأدوية لأنها تحتوي أيضًا على السكر.

• استخدم زجاجة فقط أثناء وقت الرضاعة. تأكد من عدم استخدام زجاجة الحليب كلهاية.

• لا تضعي الطفل إلى الفراش مع زجاجة الحليب في الفم.

• تجنب إعطاء المشروبات السكرية والعصائر خاصة بين الوجبات.

• تجنب تقديم الوجبات الخفيفة اللزجة أو الشوكولاتة التي تلتصق بالأسنان وتبقى لفترة طويلة.

• ابدأ بغسل أسنان الطفل بالفرشاة بمجرد ظهور الأسنان الأولى.

• استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد للأطفال.

• قم بزيارة طبيب الأسنان بانتظام للكشف المبكر عن التسوس.

كيف تعالج تسوس الاسنان عند الأطفال؟

1. الحشو

إذا تم اكتشافه مبكرًا، يمكن الحفاظ على أسنان صحية. إن طبيب الأسنان يزيل الجزء المصاب ويملأه بمواد معينة.

2. حشو العصب

إذا وصل التسوس إلى العصب ، يتم إجراء عملية متخصصة لإنقاذ السن، و يتطلب عادة جلستين إلى ثلاث جلسات لعمل حشو العصب.

3. وضع التركيبات

هناك حاجة إلى تركيبة للأسنان في بعض الحالات لاستعادة جماليات الأسنان بالإضافة إلى حسن عملها.

4. الخلع

في الحالات المصابة بشدة ، يجب إجراء خلع ، حسب عمر الطفل وحالة السن.

5. وضع الفلوريد

إذا بدأت مشكلة التسوس للتو ، فيمكن استخدام الفلورايد. يتم وضعه من قبل طبيب الأسنان في سن مبكرة بحيث يصبح المينا أكثر مقاومة عندما يتعلق الأمر بعمل الأحماض.