اليوم السابع
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4 أطعمة تساعد على تبييض الأسنان ..منها الفراولة

الإثنين، 07 يونيو 2021 12:00 ص
4 أطعمة تساعد على تبييض الأسنان ..منها الفراولة تبييض الأسنان
كتب - محمود جلال

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يواجه الكثير من الناس مشكلة في الحصول على أسنان صحية وبيضاء بطريقة صحية، وفيما يلي 3 مكونات منزلية يمكنها تبييض أسنانك بشكل طبيعي، وفقًا لما ذكر موقع "onlymyhealth".

4 أطعمة تساعد على تبييض الأسنان
 

الفراولة

 
هذه الفاكهة تجعل أسنانك تبدو أكثر بياضا بل يمكن أيضاً أن تساعد في حل مشاكل الأسنان المختلفة مثل تسوس الأسنان وتغير اللون والبلاك، تتميز بطعمها اللاذع قليلاً ، وهي غنية بحمض الماليك ولها خصائص تبييض،  كما تحتوي على درجة حموضة، وبالتالي يمكنها إذابة الطبقات السطحية لأسنانك مما يجعلها تبدو بيضاء.
 
 

التفاح 

 
يقترح خبراء الصحة العامة استخدام التفاح لتبييض أسنانك بشكل طبيعي أيضا، لأنه غني بحمض الماليك، وهو مزيل طبيعي للبقع لأنه ليفي بطبيعته ويمكن أن يجعل أسنانك تبدو بيضاء، ويساعد على إزالة البقع السطحية، ونظرا لأن التفاح مقرمش للأكل ، فإنه يساعد أيضًا في تنظيف أسنانك وله فائدة إضافية تتمثل في قتل تلك البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة.
 
 
منتجات الألبان
 
تتكون منتجات الألبان المختلفة مثل الحليب والجبن والزبادي من حمض اللاكتيك وهي غنية بالكالسيوم،  إن استهلاك هذه الأطعمة يزيل البقع عن أسنانك، لاحتواءه على البروتين والكازين  نظرًا لأن الكازين عامل مبيض، فإنه يساعد على جعل أسنانك تبدو أكثر بياضًا عن طريق إزالة البقع من على السطح.
 
منتجات الألبان
منتجات الألبان
 

وهنا كيفية استخدام منتجات الألبان لتبييض أسنانك بشكل طبيعي

 
كيفية استخدام الجبن: يمكن أن يساعدك مضغ بعض الجبن سواء على شكل شريحة أو مكعب في تبييض أسنانك.
 
 
كيفية استخدام الزبادي: استهلك كوبا من الزبادي يوميا لتجعل أسنانك تبدو أكثر بياضًا.
 

صودا الخبز

صودا الخبز لها خصائص تبييض طبيعية وبالتالى فهى عنصر مهم يستخدم فى تصنيع معجون الأسنان، وهى عبارة عن مادة كاشطة خفيفة يمكنها تنظيف البقع الموجودة على الأسنان، كما تساعد على خلق بيئة قلوية فى الفم تمنع نمو البكتيريا.


فوائد الفراولة

فوائد التفاح

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العناية الاسنان

فوائد منتجات الألبان

الصحة

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