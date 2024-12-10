قبول استئناف يوتيوبر شهير وإلغاء حبسه 6 أشهر وقرار بتغريمه 10 آلاف جنيه

كتب - أحمد عبد الهادى

قضت محكمة مستأنف مدينة نصر، بقبول استئناف البلوجر"خالد .ا"، على حكم حبسه 6 أشهر، بسبب هزاره في الشارع أثناء إعداد حلقة من برنامجه علي اليوتيوب شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه.

دفع المحامى جلال صوابى بانتفاء أركان جريمة السب والقذف والتنمر وانتهاك الحياة الخاصة.

القصة بدات عندما قام اليوتيوبر بمداعبة شخص كان يشتري لب من مقلة فى مدينة نصر، وقال خالد له (وشك فقر النور قطع).

حرر المواطن الذى وقع فى المقلب محضرا ضد المتهم ومن معه فى نيابة مدينة نصر ثانى، وأحالت النيابة 5 متهمين بتهمة السب والقذف، ونظرت القضية محكمة جنح مدينة نصر وقضت بحبس المتهمين الخمسة 6 أشهر مع النفاذ.