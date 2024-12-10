حصاد الوزارات.. وزارة العمل: توفير فرص عمل وكشف طبى على العمالة غير المنتظمة

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة العمل: توفير فرص عمل وكشف طبي على العمالة غير المنتظمة بالمحافظات

وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات لأسر ضحايا حادث عقار العباسية

وزير التموين: بدء إنتاج السكر من القصب يناير 2025 والبنجر منتصف فبراير

وزير الصحة يعلن وصول عدد خدمات "بداية جديدة" منذ انطلاقها لـ145 مليون خدمة

التنمية المحلية: إحالة 210 موظفين بالمحليات للتحقيق خلال شهر نوفمبر

وزير الأوقاف: افتتاح مسجد سيدى على الخواص هدية عظيمة للشعب المصرى

وزارة التعليم تكرم الطلاب الفائزين فى المسابقة الفنية "لمحات من الهند"

وزير الصحة يستعرض مع ممثل منظمة الصحة العالمية سبل التعاون لدعم غزة والسودان

وزارة التضامن: محو أمية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة