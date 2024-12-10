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حصاد الوزارات.. وزارة العمل: توفير فرص عمل وكشف طبى على العمالة غير المنتظمة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة العمل: توفير فرص عمل وكشف طبى على العمالة غير المنتظمة وزارة العمل
كتب: محمد الأحمدى

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