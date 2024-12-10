وزير الصحة يعلن وصول عدد خدمات "بداية جديدة" منذ انطلاقها لـ145 مليون خدمة

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها لـ145 مليونا و485 ألف و445 خدمة.



وخلال الأيام الأربع الماضية قدمت المبادرة 4 ملايين و472 ألفاً و984 خدمة، حيث استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 17 ألفا و483 مستفيدة، وذلك عبر 393 خدمة ونشاط، كما تم توزيع 15.90 طن لحوم، وصلت لـ15 ألفاً و984 أسرة، علاوة على 45 قافلة تنموية شاملة استفاد منها 14 ألفاً و492 مواطنا، و100 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات، بعدد مشاركين بلغ 2.365 مشاركاً.



وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 2.880 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية استفاد منها 593 ألفاً و 263 مشاركاً، وتم تنفيذ حملات لرفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 65 ألفاً و174 مواطنا، ومساعدات اجتماعية (تعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 8 آلاف و161 مواطنا، إلى جانب توزيع 2229 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.



وقدمت «بداية» الخدمات التأهيلية من خلال مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لـ 1614 مواطناً، إلى جانب توزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لـ 19 ألفاً و432 مستفيداً، كما استفادت 30 ألفاً و44 سيدة من مشروع تدريب المرأة الريفية، علاوة على تقديم 3 ملايين و19 ألفاً و131 خدمة صحية، من خلال 54 قافلة طبية، تشمل خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل.



كما تضمنت فعاليات المبادرة تنظيم 562 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية، استفاد منها نح 36 ألفاً و700 مواطناً، بالإضافة إلى أنشطة وجولات إرشادية وبرامج توعوية تشمل ندوات ومحاضرات وأنشطة فنية عن المتاحف والمناطق الأثرية تسهم في رفع الوعي الأثري استفاد منها 2283 مشاركا، علاوة على تمويل 149 مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعاية.



وقدمت المبادرة ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 1610 مواطنين، إلى جانب تقديم 124 ألفاً و415 خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات إرشادية بيطرية وزراعية استفاد منها 6 ألفا و263 مستفيد.



ونفذت مبادرة «بداية» أنشطة تدريبية ضمن البرنامج القومي «مودة» للمقبلين على الزواج استفاد منها 175 متدربا، إلى جانب تكثيف تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية وتقديم الخدمات في فترات عمل مسائية ومن خلال الوحدات المتنقلة بلغت هذه الخدمات 4102 خدمة في مختلف المحافظات.



ونظمت المبادرة 3 فعاليات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية والتوعية بالحقوق والواجبات للعمال في ظل قانون العمل المصري، وكذلك التمكين الاقتصادي للمرأة وعدم التميز في بيئة العمل وعلاقات ومنازعات العمل الجماعية وكيفية البحث عن فرص العمل بمشاركة 365 من العاملين بالمنشآت المختلفة في القطاع العام، وتقديم ندوات ودورات تدريبية مهنية مختلفة ولغة إنجليزية لـ 137 متدربا في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير 30 فرصة عمل لذوي الهمم، علاوة على تنفيذ ورش تفاعلية لرفع وعي الطلبة بأهمية الحفاظ على المياه والتغيرات المناخية استفاد منها 758 طالبا وطالبة.