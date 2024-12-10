اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 03:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات لأسر ضحايا حادث عقار العباسية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:31 م
وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات لأسر ضحايا حادث عقار العباسية وزارة التضامن - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف التعويضات المقررة لأسر ضحايا حادث انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان بمنطقة العباسية، مما أدى إلى وفاة عدد من الحالات، وإنقاذ آخرين، وإصابة عدد من الحالات، كما يقوم رجال الحماية بالبحث عن مفقودين آخرين.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا حسب حسب القانون، والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.

كانت الدكتورة مايا مرسي قد وجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري وقطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.

 







مشاركة

وزيرة التضامن

دعم أسر الضحايا والمصابين فى حادث عقار العباسية

حادث عقار العباسية

انهيار عقار العباسية

دعم وزارة التضامن لاسر ضحايا حادث عقار العباسية

تعويضات لاسر ضحايا عقار العباسية




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة