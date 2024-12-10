وزارة العمل: توفير فرص عمل وكشف طبي على العمالة غير المنتظمة بالمحافظات

كتبت آية دعبس

نشرت وزارة العمل، حصاد لأنشطة مديريات العمل بالمحافظات، فى إطار مشاركتهم فى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان، حيث تضمنت:

- جنوب سيناء:

قامت مديرية العمل بجنوب سيناء بمتابعة تعيين عدد 32 من أبناء المحافظة للعمل بإحدى المنشآت السياحية بمدينه شرم الشيخ، وأوضحت وفاء نجاح مدير المديرية أن ذلك يأتى ضمن جهود المديرية لتوفير فرص عمل جديدة للشباب ، وتفعيل رؤية وتوجيهات وزير العمل محمد جبران على أرض الواقع.

- المنوفية:

قامت مديرية العمل بالمنوفية برئاسة عماد سعيد مدير المديرية ، بتنظيم ندوة للتوعية بمواد قانون العمل 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة والقوانين ذات الصلة، وأتسمت الندوة بالطابع الحواري حيث دارت المناقشات حول القانون وتم الرد علي استفسارات العمال في المسائل المتعلقة بالقانون.

- أسيوط :

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة، بإرسال قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على العمالة غير المنتظمة المتواجدة بمواقع العمل والإنتاج والمسجلة لدى قاعدة البيانات بالمديرية، من أجل توقيع الكشف المبكر على الأمراض، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عدد (75) من العاملين.

- القليوبية:



نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ندوة توعوية فى إطار اهتمام وزارة العمل بتوعية طرفى العملية الإنتاجية من خلال دعم وتمكين أطراف العملية الانتاجية للمساهمة في زيادة الإنتاج.

- الجيزة:

نظمت مديرية عمل الجيزة، ندوة توعوية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، تناولت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتقييم مخاطر بيئة العمل وخطة الإخلاء والطواريء، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.

- الإسكندرية:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، عن فتح باب القبول للمرحلة الثالثة من برامج التدريب المهنى المجانية، على مهن : صيانة المحمول ، والحاسب الالى ، وكهرباء التركيبات ، وذلك بوحدات التدريب المتنقلة التابعة للمديرية والتي أطلقتها الوزارة ، للمشاركة في خطة التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى محافظة الاسكندرية ، كما بدأت المديرية في تلقي طلبات التسجيل لكافة الدورات من خلال اللينك التالي : https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7.

ودعا مدير المديرية المهندس محمد كمال الشباب إلى الاستفادة من الدورات التدريبية المجانية التي توفرها الدولة المصرية في ضوء المبادرة الرئاسية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، و يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، أو من خلال اللينك المشار إليه ، كما نوه إلى أن الدورات الجديدة في مجال "صيانة المحمول" و الحاسب الالى مدة التدريب خلالها ٢٠ يوم تدريبي بالوحدة المتنقلة ببشاير الخير 1 بغيط العنب ، ، ومهنة كهرباء التركيبات لمدة 12 يوم وذلك بالوحدة المتنقلة بمنطقة الحرمين بمركز شباب الحرمين ، محدداً الاوراق المطلوبة للتقديم وهي: صورة بطاقة الرقم القومى ، وصورة المؤهل الدراسى ، و 2 صورة شخصية، كما يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ..

- الغربية:

عقدت مديرية العمل بالغربية اختبارات الدورة الثانية بالوحدة المتنقلة التابعة لمديرية العمل بقرية الهياتم ضمن المبادرة الرئاسية بداية وذلك بتخريج عدد 9 متدربات بالتفصيل والخياطة بحضور مدير المديرية احمد القللي، ورباب ابواليزيد مديرة التدريب المهني، وهبه ترك مكتب وكيل الوزارة ومدير منطقة المحلة الكبري.



