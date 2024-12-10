الحماية المدنية تستخرج الجثة الأخيرة من أسفل ركام عقار العباسية المنهار

كتب عبد الرحمن سيد

استخرج رجال الحماية المدنية بالقاهرة ، آخر جثة لمفقود من أسفل ركام عقار العباسية المنهار وسط تواجد سيارات الاسعاف وتم نقل الجثة إلى المشرحة .

وكشفت المعاينة الأولية لحادث انهيار عقارالعباسية، أن المنزل مكون من أرضى و4 طوابق وروف ومبنى على قطعة أرض من عام 1961 وانهار على ساكنيه فجر اليوم، وهو من العقارات القديمة بالمنطقة وحدثت تشققات ثم انهيار كامل للعقار على قاطنيه.

وكان 7 أشخاص لقوا مصرعهم أسفل انقاض عقار الوايلى المنهار وسط تواجد القيادات الأمنية لمتابعة عمليات البحث.

وقامت قوات الانقاض الإنقاذ البرى والحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الانقاض ، فيما يقوم رجال المباحث بـ سماع اقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار .

وكشف الفحص الاولى بان العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى.، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان .

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة العباسية وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ .