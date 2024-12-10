البحث عن مفقودين تحت أنقاض عقار العباسية المنهار

كتب عبد الرحمن سيد

يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث عن أى ضحايا وناجيين من عقار العباسية المنهار وسط تواجد سيارات الإسعاف بموقع الانهيار للقيام بعمليات نقل أي ناجي إلى المستشفى للعلاج.

وكشفت المعاينة الأولية لحادث انهيار عقار العباسية، أن المنزل مكون من أرضى و4 طوابق وروف ومبنى على قطعة أرض من عام 1961 وانهار على ساكنيه فجر اليوم وهو من العقارات القديمة بالمنطقة وحدثت تشققات ثم انهيار كامل للعقار على قاطنيه ويتم استكمال عمليات البحث عن أى ضحايا جراء الانهيار.

وتتمركز 6 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار بمنطقة العباسية لنقل أي أشخاص يتم العثور عليهم من أسفل ركام العقار المنهار ونقلهم إلى المستشفى فى لحظات، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

كان شخصان لقيا مصرعهما وتم انقاذ 6 آخرين من أسفل انقاض عقار العباسية المنهار وسط تواجد القيادات الأمنية لمتابعة عمليات البحث، وتقوم قوات الانقاض الإنقاذ البرى والحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة العباسية وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون أمنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث.