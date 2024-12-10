أسواق جديدة لليوم الواحد بالجيزة قريبًا بعد نجاحها فى إمبابة والعمرانية

كتبت - مرام محمد

شهدت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، إقبالًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية، إذ توفر مختلف أنواع المواد والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%.

وافتتحت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارية الداخلية، سوق لليوم الواحد في كلًا من شارع الصوامع بحي إمبابة، لخدمة أهالي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق، وسوق آخر بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لخدمة أهالي العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة.

وتعد مبادرة سوق اليوم الواحد جزء من الجهود الحكومية التى تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، إذ يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

واستمرارًا لخطة السوق الواحد، التي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين، تعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء.

وتستهدف الخطة تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة من المواطنين.



