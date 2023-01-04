مصر ضمن قائمة "ذا صن" لأفضل الوجهات الدافئة فى شتاء 2023

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "أين يوجد جو دافئ فى يناير؟ أفضل وجهات لقضاء عطلات مشمسة فى شتاء 2023"، وضعت صحيفة " ذا صن " البريطانية قائمة بوجهات دافئة يمكن للبريطانيين قضاء عطلتهم فيها والاستمتاع بشمس الشتاء الدافئة.

وتقول الصحيفة إنه مع انخفاض درجات الحرارة وانتهاء احتفالات عيد الميلاد، يمكن أن يكون قضاء شهر يناير في المملكة المتحدة أمرًا كئيبًا، لذا تقدم لهم وجهات دافئة حول العالم مثل مصر، ونقلت عن مكتب الأرصاد الجوية أفضل وجهات لقضاء العطلات في شهر يناير.

وأوضحت الصحيفة أن متوسط درجة الحرارة فى مصر هو 19 درجة مئوية، لافتة إلى أن مصر هي وجهة شهيرة للبريطانيين على مدار العام، لكنها "مكان رائع للذهاب إليه للاستمتاع ببعض شمس الشتاء"، على حد تعبيرها.

وتستغرق الرحلة إلى هناك أربع ساعات و40 دقيقة، مما يجعلها واحدة من الوجهات الأقصر في القائمة، ووجهة مفضلة للأشخاص الذين يرغبون في تقليل بصمتهم الكربونية أو وقت رحلتهم لقضاء عطلة قريبة من البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن المواقع البعيدة مثل كانكون وبربادوس هي ضمن الأماكن الأكثر سخونة في شهر يناير كذلك، مما يجعلهما ضمن القائمة.

كما لا تزال النقاط الساخنة الأوروبية مثل تينيريفي ولانزاروت من الوجهات التى توفر درجات حرارة دافئة والكثير من أشعة الشمس وتقع على بعد ساعات قليلة فقط من المملكة المتحدة.