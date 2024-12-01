اليوم السابع
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بدء رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك لتسهيل حركة المواطنين.. صور

الأحد، 01 ديسمبر 2024 10:10 ص
بدء رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك لتسهيل حركة المواطنين.. صور أعمال تركيب الإنترلوك
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، بدء أعمال تطوير ورصف ودعم عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك، لتحسين حركة سير المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورًا ترصد أعمال تطوير شوارع المدينة، بداية من منطقة العزبة الشرقية والشوارع المتفرعة منها، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف.

وشدد محافظ الجيزة، على متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية، لضمان تنفيذها على أكمل وجه ووفقًا للمواصفات المحددة للخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة.

 

 

اعمال تركيب الإنترلوك
أعمال تركيب الإنترلوك

 

اعمال رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك
أعمال رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك

 

بدء رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك
بدء رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك

 

رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك
رصف عدد من شوارع مدينة الحوامدية بالإنترلوك

 







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