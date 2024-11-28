محافظة الجيزة: افتتاح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع فى إمبابة غدًا

كتبت - مرام محمد

دعت محافظة الجيزة، المواطنين من أهالى المحافظة لزيارة سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع فى حى إمبابة، صباح غد الجمعة، والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة.

وتفتتح المحافظة، سوق اليوم الواحد فى حى إمبابة، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار خطة الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للرفع عن كاهل المواطنين.

وتوفر أسواق اليوم الواحد جميع السلع الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بتخفيضات تصل لـ30%.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انعقاد الأسواق بأحياء (الوراق، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية) كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة من المواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة، أن هذه الأسواق تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.