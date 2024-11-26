نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة الحوامدية.. صور

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة الحوامدية، وذلك فى إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتابع نائب محافظ الجيزة، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ30 شارعا بالعزبة الشرقية، مشددًا على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال فى مواعيدها الزمنية المحددة.

وتفقد أعمال مشروع الصرف الصحى بمنطقة العطور، ومشكلة الصرف الصحى بشارع الجمهورية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة طبقًا للجدول الزمنى المحدد.

واختتم نائب المحافظ، جولته الميدانية بتفقد قرية الشيخ عتمان سيرًا على الأقدام لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، مشددًا باستمرار رفع مستوى النظافة واستكمال باقى وصلات الصرف الصحى لمنازل القرية وسرعة البدء فى تنفيذ خطة إحلال وتجديد شبكة الكهرباء داخل القرية.

والتقى النائب عددًا كبيرًا من الأهالى، لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بالقرية.

رافق نائب المحافظ، هانى السيسى رئيس مدينة الحوامدية، ومحمد الراوى مدير عام شبكات كهرباء وسط الجيزة، ومحمد عمران رئيس قطاع جنوب الصرف الصحى بشركة مياه الجيزة، ومحمد حسين مدير عام الصرف الصحى بالحوامدية وأبو النمرس، ومسؤولى مديرية الطرق ومسؤلى شركة الغاز والشركات المنفذة للأعمال.

لقاء النائب مع الأهالي، لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بالقرية



نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة الحوامدية



نائب محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة للنظافة والإشغالات بمدينة الحوامدية