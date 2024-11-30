محافظ الجيزة يعاين المواقع المقترحة لإنشاء جراج يخدم زوار مستشفى أم المصريين

كتبت - مرام محمد

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية نطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية.

وخلال الجولة، عاين المحافظ عددا من المواقع المقترحة لإنشاء جراج متعدد الطوابق لخدمة المترددين على مستشفى أم المصريين بحى جنوب الجيزة، موجهًا رئيس الحى بسرعة إخلاء أحد المواقع التابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل المواجهة للمستشفى وتنفيذ أعمال الرفع المساحى لها والاستعانة بأحد المكاتب الإستشارية المتخصصة لسرعة تخطيط وإنشاء الجراج والانتهاء منه بالتزامن مع افتتاح أعمال تطوير المستشفى.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع إنشاء الجراج المتعدد الطوابق يأتى تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال جولته لتفقد أعمال تطوير المستشفى، والذى سيراعى خلال تخطيطه حركة المواطنين، إذ سيتم توفير سلم للمشاة لنقل المترددين من وإلى المستشفى والجراج، كما سيتم دعمه بمصعد كهربائى لتسهيل حركة المرضى وذووي الإحتياجات الخاصة.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه من المقرر إعادة التخطيط المرورى ورفع كفاءة وتطوير الشوارع المحيطة بالمستشفى واستحداث ساحات انتظار لاستيعاب المركبات الخاصة بالمواطنين المترددين على المستشفى والمرافقين لهم خاصة بعد إنتهاء أعمال التطوير والتى من المقرر أن تضاعف الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

وتفقد المحافظ، الموقع المقترح لإقامة سوق اليوم الواحد بشارع ساقية مكى بحى العمرانية، مشددًا على سرعة إعداد الموقع وتأهيله لإقامة منافذ السلع التابعة للوزارة وإتاحة منتجاتها للمواطنين أسبوعيًا بعد نجاح التجربة بالموقع الأول بشارع الصوامع بحى إمبابة.

ووجه المحافظ، رئيس حى العمرانية بمنع الإشغالات ورفع أية تعديات أو تجمعات للمخلفات والقمامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والمتابعة الدورية للموقع للتأكد من جاهزيته أسبوعيًا لإقامة السوق والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسهيل الحركة المرورية بمحيطه، على أن يتم عودة الحركة المرورية لطبيعتها بالشارع مع انتهاء اليوم المقرر لإقامة السوق كل أسبوع.

وشملت جولة المحافظ تفقد جراج الحملة ومخازن حى العمرانية، إذ قام المحافظ بمراجعة كشوف الحركة والصيانة ووارد وصادر المخازن للإطمئنان على إستقرار أعمال التدوين والأرشفة وسلامة السيارات والمعدات.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وأحمد جلال رئيس حى العمرانية.