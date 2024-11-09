نصائح عاجلة من مركز المناخ إلى المزارعين.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عددا من النصائح للمزارعين واجب اتباعها بعد تغير الطقس للأجواء الخريفية.

وتمثلت النصائح فى التالى:

مزارعي القمح: يجب البدء فى الزراعة "انكسار الأجواء مناسب للزراعة" .

مزارعي البنجر: عروة أول سبتمبر يمكن استخدام أزوت حتى 90 يومًا والبوتاسيوم بالتدريج.

مزارعي الفول: تجهيز الأرض و الكبريت الزراعي هام جدًا ويجب الالتزام بخريطة الأصناف.

مزارعي الثوم و البصل المقور قبلي: مكافحة التربس حتى لا يكون مدخل للإصابة باللطعة والاعتناء بالبوتاسيوم بالتناوب مع الكالسيوم.

مزارعي البطاطس النيلى والشتوي المبكر: رش مركبات التحجيم والطقس يساعد على ذلك وعدم الاستعجال فى زراعة الصيفي في نوفمبر.

مزارعي الفاصوليا: الحذر من العفن الأبيض.

مزارعي البسلة: التركيز بالفسفور والبوتاسيوم والماغنسيوم ووقت التزهير الرش بالكالسيوم.

مزارعي الفراولة: التركيز بالفسفوريك والأزوت في صورة نترات كالسيوم وبوتاسيوم.

مزارعي البرسيم: وضع مطهرات فطرية و فسفوريك أو منقوع السوبر مع الرى.

مزارعي الطماطم عروة سبتمبر: الحذر من البياض الدقيقي والتبقع البكتيري ومعالجة التفاف الأوراق.

مزارعي الخضراوات الطماطم والفلفل والباذنجان والخيار والكوسة: معالجة التنفيل ودعم التحجيم ومحاصرة تربس الأزهار.

مزارعي النباتات الطبية و العطرية: "كمون - يانسون - كراوية - شمر - كسبرة - شيح" البدء فى الزراعة فوراً و الكبريت الزراعي والجنزارة مكون أساسي في التجهيز ووضع شيكارة سلفات نشادر.

مزارعي المانجو: معالجة القشرية وبواقي أفات وأمراض الموسم الماضى والتركيز مع الحشائش .

مزارعي الزيتون: الاهتمام بالخدمة الشتوية .

مزارعي البرتقال: دعم التحجيم والتلوين الطبيعي الآمن بـ "ثيوسلفات" البوتاسيوم ومركبات البورون منخفض التركيز .