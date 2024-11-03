10 نصائح عاجلة لمزارعى القمح للحصول على إنتاجية عالية.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي تشكل جزءاً أساسياً من الأمن الغذائي في مصر، حيث يُعتمد عليه كمصدر رئيسي للكربوهيدرات ويشكل عنصراً أساسياً في النظام الغذائي اليومي للمواطن المصري، ومع زيادة الطلب على هذا المحصول الحيوي، يجب الحفاظ عليه والالتزام بالخريطة الصنفية التى حددتها وزارة الزراعة للحصول على إنتاجية عالية.‬‬

ويجب الأخذ في الاعتبار النصائح التى حددها الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح:

1- الالتزام بميعاد الزراعة المناسب حسب ظروف المناخ.

2- الالتزام بالخريطة الصنفية الموسم ده لا يقبل الخطأ .

3- الزراعة بتقاوي معتمدة ( من الجمعية او الشركات ) أمر واجب .

4- الزراعة على مصاطب في أراضي الوادي والدلتا عدا المناطق المتأثرة بالأملاح ويا ريت تضيف سلفات نشادر او نترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان كجرعة تنشيطية مع الزراعة.

5-الزراعة في نوفمبر لأ التبكير أو التأخير يؤدي إلى مشاكل عدم مناسبة الظروف المناخية لمرحلة النمو وخاصة فى المراحل الحرجة مثل مرحلة الانبات أو التزهير أو الطور اللبني والعجيني.

6- أنسب ميعاد هو النصف الأول من "هاتور" وهاتور هو الشهر الثالث فى التقويم القبطي المصري والذي يوافق من 11 نوفمبر إلى آخر نوفمبر وهذا الموسم ممكن الزراعة بعد أول نوفمبر .

7- التأخير فى الزراعة لما بعد منتصف ديسمبر (الشتاء القادم متوقع انه شديد البرودة ويتخلله موجات صقيع بالتالي التأثير على مراحل النمو الخضري الاساسي بالتالي نقص فى النمو الخضري وضعف فسيولوجي وتهيأه أكثر للإصابة بالأمراض وخاصة الصدأ الاصفر كما سيحدث تأخر لمرحلة الطور "اللبني" والطور "العجيني" ليكونا فى النصف الأول من ابريل وهما المرحلتان الاشد حساسية لدرجات الحرارة المرتفعة في حالة وجود صيف مبكر .

8- رية المحاياة (التشتية) بعد حوالي من 21 – 25 يوما من الزراعة، ويجب ألا تتأخر رية المحاياة عن 30 يوم بالكثير قوي إلا في حالة سقوط الأمطار الغزيرة ويوالى الري بعد ذلك كل 25 يوما ويجب عدم تعطيش النباتات خاصة أثناء فترات التفريع وطرد السنابل، وفي كل الأحوال يجب عدم الإسراف في مياه الري.

9- اضافة 10 لتر حامض فسفوريك أو 3-4 كجم ماب أو منقوع سوبر الفوسفات مع رية المحاباة لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع مبكراً .

10- عدم خلط مبيدات الحشائش إلا بتوصية أو تجربة وتوصية خط أحمر لأنها قد تسبب مشاكل كل موسم وتسبب اصفرار أطراف القمح أو توقف نموه وتعطله شوية.