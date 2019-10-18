الزراعة: برامج توعوية لمزارعى الطماطم لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق

كتب عز النوبى

قال الدكتور علاء البحراوى مدير ادارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك متابعة مستمرة وبرامج توعوية لمزراعى زراعات الطماطم لزيادة الإنتاج والمعروض منها بالأسواق ، وعدم تأثر المحصول بالمناخ المتغير وزيادة الإنتاج خاصة الزراعات الخريفية.

وأضاف مدير ادراة الخضر، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن هناك متابعات مستمرة من قبل لجان ادرة الخضر لزراعات العروة الخريفية من خلال المرور الحقلى بالغيطان ، وعقدة الندوات الارشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التغيرات المناخية، خاصة الطماطم ، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وتابع مدير الخضر، إن هناك لجانا مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين لمواجهة المناخ المتغير، موضحا أنه فى حالة وجود شكوى تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين من خلال غرف العمليات المركزية المشكلة لتلقى شكاوى المزارعين.