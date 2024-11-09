خبراء الصحة: شرب لبن البقر يزيد خطر إصابة النساء بأمراض القلب حتى قليل الدسم

كتبت أمل علام

كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "ديلى ميل"، إن تناول أكواب كبيرة من اللاتيه المصنوع من حليب البقر قد يزيد خطرإصابة المرأة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 12 %.

توصل العلماء إلى أن النساء اللاتي يشربن 400 مل على الأقل من اللبن يومياً طيلة حياتهن أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية من أولئك اللاتي يشربن كميات أقل، ظلت النتائج صحيحة بغض النظر عن محتوى الدهون في الحليب الذي تشربه النساء، حيث إن ذلك ينطبق أيضا على اللبن منزوع الدسم.

افترض الباحثون في الدراسة، من جامعة أوبسالا في السويد، أن سكر الحليب، المعروف باسم اللاكتوز، قد يؤدي إلى التهاب في خلايا الجسم بمرور الوقت، مما يضع ضغطًا إضافيًا على القلب.

وأضافوا، أن الخطر المتزايد ربما يؤثر على النساء فقط لأنه من المعروف أنهن يهضمن اللاكتوز بشكل أفضل من الرجال، وتناولت الدراسة، التي نشرت في مجلة BMC Medicine ، دراستين كبيرتين على أساس عدد السكان شملتا 101 ألف شخص، بما في ذلك ما يقرب من 60 ألف امرأة ونحو 40 ألف رجل، وطُلب من المشاركين ملء استبيان حول نمط حياتهم ونظامهم الغذائي، وتمت متابعتهم بعد 33 عامًا.

وعلى وجه التحديد، كان الأشخاص الذين تناولوا ما يعادل كوبًا كبيرًا من لاتيه الحليب يوميًا طوال فترة الدراسة معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 5% - بما في ذلك قصور القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وجدت الدراسة، إنه كلما زادت كمية الحليب التي تشربها النساء، كلما زاد خطر الإصابة بأمراض القلب، كما زادت مخاطر الإصابة بالسكري لدى النساء اللاتي شربن 600 مل من اللبن يومياً بنسبة 12%، وبنسبة 21% عندما شربن 800 مل، و غالبًا ما تحتوي أكواب القهوة الكبيرة في المقاهي الموجودة في الشوارع الرئيسية على نصف لتر من اللبن (560 مل) ومعظمها عبارة عن حليب في لاتيه أو كابتشينو، وقال الباحثون، إن النتائج كانت مماثلة بالنسبة للحليب كامل الدسم، ومتوسط الدسم، وقليل الدسم.

وأشاروا، إلى أن استبدال بعض الحليب في النظام الغذائي بمنتجات الحليب المخمر مثل الزبادي قد يخفف بعض المخاطر، تحتوي منتجات الحليب المخمر هذه على كمية أقل من اللاكتوز مقارنة بالحليب لأن عملية التخمير تؤدي إلى تحلل بعض اللاكتوز الموجود في الحليب.

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور كارل مايكلسون في مقال له في مجلة BMC Medicine، إن النظام الغذائي الصحي ضروري للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف، يدعم تحليلنا وجود ارتباط بين تناول الحليب بكمية تزيد عن 300 مل يوميًا وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب الإقفارية، واحتشاء عضلة القلب "النوبة القلبية" على وجه التحديد، عند النساء، ولكن ليس عند الرجال، كان الخطر الأعلى لدى النساء واضحًا بغض النظر عن محتوى الدهون في الحليب.

وقالت الصحيفة، تؤثر أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تشمل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، على حوالي 2.3 مليون شخص في المملكة المتحدة، يرتبط عادة بتراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين ويزيد من خطر تجلط الدم، يُعد الحليب ومنتجات الألبان مصدرًا ممتازًا للكالسيوم والفوسفور والبروتين والعناصر الغذائية الأخرى الضرورية لصحة العظام.

وأوضحت مؤسسة هشاشة العظام الدولية أن الكالسيوم هو اللبنة الأساسية لهيكلنا العظمي، و إذا لم تحصل على ما يكفي من الكالسيوم، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف العظام بمرور الوقت، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام - مما يجعل العظام هشة وأكثر عرضة للكسر.

