اليوم السابع
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الصحة العالمية تكشف أهم الطرق لتقليل خطر إصابتك بأمراض القلب

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 02:24 م
الصحة العالمية تكشف أهم الطرق لتقليل خطر إصابتك بأمراض القلب أمراض القلب -أرشيفية
كتبت أمل علام

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قالت منظمة الصحة العالمية، إنه في منطقة شرق البحر المتوسط، يعيش ما يقدر بنحو 38% من السكان - أي ما يعادل 258 مليون شخص - مع ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، موضحة أن 50% من جميع الوفيات المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية تحدث قبل سن 70 عامًا.

الوقاية من امراض القلب
الوقاية من امراض القلب

وأضافت، أنه من المهم علاج ارتفاع ضغط الدم في وقت مبكر وفعال، مشيرة إلى أن التشخيص المبكر والعلاج الفعال والوقاية أمر بالغ الأهمية لتخفيف عبء أمراض القلب.

 

عوامل تضع قلبك في خطر..

النظام الغذائي غير الصحي.

التبغ.

تلوث الهواء.

الخمول البدنى وعدم ممارسة الرياضة.

كيف تقى نفسك من امراض القلب
كيف تقى نفسك من امراض القلب

كيف تقلل من خطر إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية؟

الإقلاع عن التدخين

تقليل تناول الملح.

تناول المزيد من الفواكه والخضروات.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تناول دواءك الموصوف إذا كان لديك ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع الدهون في الدم.







امراض القلب

الوقاية من امراض القلب

الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

خطر الاصابة بامراض القلب

اهم الطرق لمنع الاصابة بامراض القلب



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