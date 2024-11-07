اليوم السابع
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وزارة التربية والتعليم توفر رابطا إلكترونيا للاستعلام عن تقييمات الطلاب

الخميس، 07 نوفمبر 2024 09:59 ص
وزارة التربية والتعليم توفر رابطا إلكترونيا للاستعلام عن تقييمات الطلاب وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقييمات طلاب المدارس الأسبوعية واليومية عبر الرابط التالى حيث يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على تقييمات الطلاب المختلفة فى جميع الصفوف من خلال الدخول على اللينك التالى:

https://moe.gov.eg/elearningenterypage/

وأكدت وزارة التربية والتعليم على  أن التقييمات الأسبوعية داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرة إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.

وجهت المديريات التعليمية المدارس بأهمية تصحيح تقييمات الطلاب يومياً وخاصة ما يتعلق منها بدراسة الحصة والواجب المنزلى وأيضا التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية حتى تقف المدارس والمعلمين على المستوى الحقيقى والفعلى للطلاب داخل المدارس على أن يتم التركيز على الطلاب الضعفاء فى التحصيل العلمى والدراسى والمعرفى وأيضا فى القراءة والكتابة وعمل برامج تحسين مستوى لهم .







وزارة التربية والتعليم

تقييمات وزارة التربية والتعليم

تقييمات وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس

التقييمات لطلاب المدارس

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