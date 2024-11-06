المديريات التعليمية توجه بمتابعة حضور الطلاب وانتظام الدراسة

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بمتابعة حضور الطلاب اليومى وانتظام الدراسة، والتشديد على طلاب الشهادات العامة بالحضور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى طالب يتجاوز نسبة الغياب المقررة قانوناً، مشددة على أنه لا تهاون مع أى طالب يتخطى نسبة الغياب بدون عذر.

وجهت المديريات التعليمية بدفع أجور ومقابل الحصة للمعلمين العاملين بالحصة فى المواعيد المحددة بشكل منتظم، خاصة أن هناك مدرسين لم يحصلوا حتى الآن على أجورهم منذ بدء العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن الحصة مقابلها 50 جنيها قبل خصم الاستقطاعات القانونية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أوضحت أنه بشان الموافقة على الإستعانة بـ 50 ألف معلم من غير المعينين بوزارة التربية والتعليم الفني على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وذلك لمرحلة التعليم الأساسي بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة بحد أقصى 20 حصة أسبوعيا للمعلم، مشددة على أنه يتم اتخاذ إجراءات صرف مستحقات المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس خارج التربية والتعليم - المعلمين بالمعاش طبقا للبيانات الواردة من المديرية والمعتمدة من المديريات.



