التعليم: 30% من درجة المادة لامتحان الفصل الدراسى الأول للثانوى العام

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن امتحان الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، يمثل 30% من الدرجة الكلية لكل مادة دراسية، + 15% لامتحان شهر أكتوبر الماضى + 15% لامتحان شهر نوفمبر الجارى وبذلك يكون إجمالى الاختبارات خلال الفصل الدراسى الواحد 60 % من الدرجة الكلية للمادة.

وكانت وزارة التربية والتعليم عملت خلال الفترة الماضية للقضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت 99%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع 97744 فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد 460 ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة 90%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.

وشددت الوزارة على أنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه فى ضوء الجهود التى تبذلها الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية وردا على ما ورد من استفسارات من معلمى وموجهى مادة الحاسب الآلي بالإشارة إلى القرار الوزارى 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم بمرحلة الثانوى العام، فقد وردت مادة الحاسب الآلى تحت مسمى "تكنولوجيا"، ضمن مواد التربية المهنية كنشاط اختيارى لحصة واحدة أسبوعيا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الحاسب الآلى: لا تضاف درجتها للمجموع الكلى، حيث يختار الطالب بين الحاسب الآلى (التكنولوجيا) وبين إدارة الأعمال والمشروعات، مما يساعد فى تنمية مهارات الطلاب التكنولوجية من خلال التعامل مع أجهزة الحاسب الآلى داخل المعامل المدرسية.