المديريات التعليمية: متابعة تقييمات الطلاب بالمدارس وكراسات الحصة

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية على متابعة تقييمات الطلاب وكراسات الحصة لمعرفة مستوى الطلاب ومدى تحقيق نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية، مشيرة إلى أن كراسات الواجب والحصة مهمة فى تحديد مستويات الطلاب، والتأكد من مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ ومدى استيعابهم المقررات الدراسية.

وجهت المديريات التعليمية المدارس بضرورة متابعة الطلاب الضعاف خاصة في المرحلة الابتدائية، وعمل خطة علاجية لهم لرفع مستواهم العلمى والتحصيل الدراسي حتى يتم مساواتهم بآقرانهم فى القراءة والكتابة والحساب، موضحة أن ضعف القراءة والكتابة يؤثر بشكل سلبى على نسبة التحصيل لدى الطلاب ومتابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية ومستواهم ومدى قدرتهم على التحصيل.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف أكد على أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوضح أنه في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، التحق 25 مليونا و494 ألفا و232 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، بينما بلغ عدد المعلمين 843 ألفا و490 معلمًا، مع نسبة عجز 665 ألف معلم، أما عدد الفصول فقد بلغ 550 ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية 29 الفا و698 مبنى.



