وكالات

اعتبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، فى بودابست، أن الأوروبيين يجب ألا "يفوضوا للأبد" أمنهم للأمريكيين، وعليهم "الدفاع" على نطاق أوسع عن "مصالحهم" فى مواجهة الولايات المتحدة والصين.

وقال ماكرون فى مستهل قمة المجموعة السياسية الأوروبية، اليوم الخميس، "هذه لحظة تاريخية حاسمة بالنسبة إلينا نحن الأوروبيين. السؤال المطروح علينا فى الأساس هو: هل نريد أن نقرأ التاريخ كما يكتبه الآخرون، الحروب التى شنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الانتخابات الأمريكية، الخيارات التى يتخذها الصينيون على المستويات التكنولوجية والتجارية؟ أم أننا نريد أن نكتب التاريخ؟ أعتقد شخصيًا أن لدينا القدرة على كتابته".



وأوضح ماكرون" لا يمكننا الاستمرار فى الاستعانة بمصادر خارجية لأمن أوروبا، إذ أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو الاقتصادى والابتكار وتقليص البيروقراطية".

وذكر ماكرون "من مصلحتنا المشتركة عدم انتصار روسيا فى الحرب بأوكرانيا، ففوز كييف فى الحرب ضد موسكو يصب فى مصلحة أوروبا".