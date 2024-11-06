اليوم السابع
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كيفية تقديم طلب للمركز التكنولوجى لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 09:00 ص
كيفية تقديم طلب للمركز التكنولوجى لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق مركز تكنولوجي -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، المستندات والأوراق المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وذلك في إطار ما تتيحه المراكز للمواطنين من خدمات متعددة.

ويتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، منها: (طلب ترخيص بالهدم للعقارات الآيلة للسقوط، طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، طلب قيد اتحاد شاغلين، طلب تصالح على مخالفة).

وتشمل المستندات والأوراق المطلوبة لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، ما يلي:

1- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

2- صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

3- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

4- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

وتتواجد المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء: (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة)، ومراكز ومدن: (كرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.







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