اليوم السابع
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حملة للكشف عن مرض سرطان الثدي والأمراض غير السارية لموظفات التعليم العالي

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 10:16 ص
حملة للكشف عن مرض سرطان الثدي والأمراض غير السارية لموظفات التعليم العالي وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تفعيلًا لمُبادرة رئيس الجمهورية «صحة المرأة»، لدعم صحة المرأة المصرية، والاطمئنان على صحة السيدات الموظفات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نَظمت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حملة للكشف المُبكر عن مرض سرطان الثدي والأمراض غير السارية (مرض السكر - فيروس C - ضغط الدم).

وأشرف الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة، وهالة الأمين رئيس وحدة تكافؤ الفرص على الحملة التي استمرت فعالياتها لمدة 5 أيام، حيث تم الكشف على 188 سيدة من الموظفات بالوزارة، كما تم عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة لهن.

وأعربت السيدات الموظفات بالوزارة عن سعادتهن بالمُبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية وتنفيذها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للاطمئنان على صحتهن من مرض سرطان الثدي والأمراض غير السارية.







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