ترامب فى خطاب الانتصار: المهمة لن تكون سهلة لكننا سنقوم بعمل عظيم

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إنه سيحكم بشعار بسيط، وهو أن الوعود التي يقطعها على نفسه هي الوعود التى سيحققها، مثلما فعل فى ولايته الأولى، مشيرا إلى أن المهمة لن تكون سهلة، لكنه تعهد بأن يبذل قصارى جهده والقيام بعمل عظيم.

وأكد ترامب على ضرورة تحسين وضع أمريكا مجددا مرة أخرى، على الأقل لفترة من الزمن من أجل إصلاحها.

وكان ترامب قد قال فى خطابه: سنساعد بلادنا على التعافى الذى تحتاجه بشدة، وسنقوم بإصلاح بلادنا وإصلاح الحدود.. حققنا أعظم انتصار سياسى فى البلاد.

وظهر ترامب بصحبة عائلته فى مؤتمر صحفى مع نائبه المنتخب جيه دى فانس وأسرته.

وقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس المنتخب زوجته ميلانيا السيدة الأولى على المنصة أثناء إلقائه خطاب الانتصار، وقال إنها كتبت أفضل الكتب مبيعا على الإطلاق، فى إشارة إلى مذكراتها الصادرة الشهر الماضى التى دافعت فيها عن حق النساء فى الإجهاض.

كما وجه ترامب الشكر للسيناتور جيه دى فانس، نائب الرئيس المنتخب.

وقال ترامب خلال خطابه: لقد فزنا بالتصويت الشعبى وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب، مضيفا أن الشعب الأمريكى أعطاه ولاية جديدة واستعاد الجمهوريون الأغلبية فى مجلس النواب.