اليوم السابع
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انتخابات أمريكا 2024.. جيه دى فانس يدلى بصوته فى أوهايو بصحبة زوجته وأبنائه

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 04:42 م
انتخابات أمريكا 2024.. جيه دى فانس يدلى بصوته فى أوهايو بصحبة زوجته وأبنائه جيه دى فانس
كتبت ريم عبد الحميد

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أدلى جيه دى فانس JD Vance المرشح الجمهورى لمنصب نائب الرئيس بصوته فى ولايته أوهايو فى مركز اقتراع بمدينة سينسناتى.

 

وبحسب ما ذكرت سى إن إن، فإن السناتور بدا فى روح معنوية جيدة، مع وصوله إلى كنيسة سان أنتونى  للإدلاء بصوته بصبحة زوجته أوشا وأطفاله.

 

وبعد إدلائه بصوته، أعرب فانس عن امتنانه لمن جاءوا لرؤية واحد من أعظم تقاليد الديمقراطية الأمريكية.

 

وأضاف قائلا: كان لدى شعور جيد بشأن السباق الخاص بى قيل عامين عندما ادليت بصوتى فى نفس المكان. وأمل أن يمضى الأمر كذلك بالنسبة للرئيس ترامب وليس مثلما سار قبل عامين فى ولاية اوهايو.

 

قبل فتح صناديق الاقتراع صباح الثلاثاء لإدلاء الناخبين الأمريكيين بأصواتهم فى الانتخابات الأمريكية 2024، للاختيار بين المرشح الجمهورى، دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، كان حوالى 80 مليون أمريكى قد صوتوا بالفعل وأدلوا بأصواتهم المبكرة.

وفقًا لمختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، صوت 83 مليون أمريكى مبكرًا، مع قيام ما يقرب من 45 مليونًا بالتصويت مبكرًا شخصيًا وحوالى 38 مليونًا بالتصويت المبكر عن طريق البريد.

ويعد نظام الانتخابات الأمريكية من أكثر النظم الانتخابية إثارة للجدل، ولطالما شهدت الولايات المتحدة دعوات من حين إلى آخر لتعديل هذا النظام المعروف باسم المجمع الانتخابى أو "Electoral college".

وانتقدت رابطة المحامين الأمريكيين المجمع الانتخابى باعتباره غامضا، وأظهر استطلاع للرأى أجرته عام 1987 أن 69% من المحامين يفضلون إنهاءه. لكن استطلاعات رأى العلماء السياسيين دعمت بقاءه، فيما أشارت استطلاعات رأى الجمهور إلى تفضيل إلغائه من قبل أغلبية بـ 58% عام 1967، و81% عام 1968 و75% فى عام 1981.







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