انتخابات أمريكا 2024.. أسوشيتدبرس: ترامب أضعف قاعدة أنصار الديمقراطيين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن دونالد ترامب، الذى حسم سباق انتخابات أمريكا 2024 لصالحه فى انتظار انتهاء فرز الأصوات، قد أضعف التحالف المؤيد للديمقراطيين، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية الامريكية قد كشفت عن عمق الانقسام فى الولايات المتحدة حيث شهد المرشحين السياسيين تحولات بناء على الطبقة الاجتماعية والعرق والسن فى ظل تهديد مستمر بالتضليل المعلوماتى والعنف.

وأشارت البيانات الأولية إلى أن ترامب ربما استفاد من بعض التحولات أكثر من هاريس، كما استفاد ترامب أيضا من إحباط الناخبين بشأن الاقتصاد.

وقالت فوكس نيوز إن ترامب أصبح الرئيس المنتخب والرئيس الـ47 للولايات المتحدة، وهو ثانى رئيس فى التاريخ الأمريكي يحكم لفترتين غير متتاليتين. وكان جروفر كليفلاند الأول.

كما أصبح السيناتور جيه دى فانس النائب رقم 50 لرئيس الولايات المتحدة.

وقالت فوكس نيوز إن الناخبين أعربوا عن إحباط عميق من إدارة بايدن، وتفوق ترامب على منافسته هاريس فى المناطق الحضرية لاسيما بين الرجال.

ويمثل ترشح دونالد ترامب حالة استثنائية في تاريخ الانتخابات الأمريكية، حيث يواجه لائحة اتهامات كبرى، بمقدمتها اتهامه بالاحتيال على الولايات المتحدة، من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة.

وخلال حملته الانتخابية تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال أولاهما في 13 يوليو، حيث كان فى تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وأصيب حينها ترامب بطلق ناري خلف إصابة طفيفة في أذنه، إلا أن صور الحادث دخلت التاريخ مع رفعه قبضته وهو مصاب هاتفاً: قاتلوا.

وارتفعت شعبية ترامب بشكل ملحوظ بعد محاولة الاغتيال الأولى، وتم اختياره رسمياً بعد أيام قليلة مرشحاً للحزب الجمهوري خلال المؤتمر العام للحزب.