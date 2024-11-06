اليوم السابع
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ترامب: سيُذكر هذا باليوم الذى استعاد الشعب الأمريكى سيطرته على بلاده

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 09:53 ص
ترامب: سيُذكر هذا باليوم الذى استعاد الشعب الأمريكى سيطرته على بلاده ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن التاريخ سيذكر هذا باليوم الذى استعاد فيه الشعب الأمريكى سيطرته على بلاده، وتعهد ترامب فى خطاب الانتصار الذى ألقاه بعد فى فوزه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية بخفض الضرائب، مكررا وعدا انتخابيا رئيسيا.

ووعد ترامب بأنه "لن يهدأ حتى نمنح أميركا القوة والأمان والازدهار". وقال ترامب: "سأقاتل من أجلكم كل يوم بكل نفس في جسدي".

 وأكد ترامب أنه لم يبدأ أى حرب، رغم تحذير خصومه من أنه سيبدأ الحروب.

وكان قد فاز المرشح الجمهورى دونالد ترامب فى سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى ولاية ويسكونسون (10 أصوات) لتضاف إلى 270 صوتا كان ترامب قد حققها مسبقا فى سباق الرئاسة المحموم.

وتمكن ترامب من حسم السباق فى 7 ولايات متأرجحة ليعظم من فرص فوزه بسباق الانتخابات الأمريكية أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، التى لم تتخطى 234 صوتا بعد فوزها فى ولاية مينيسوتا (10 أصوات).

وكان قد حصل ترامب على 270 صوتا فى مجمع الانتخابات الأمريكى بعد فوزه فى ولاية ألاسكا (3 أصوات)، وولاية بنسلفانيا (19 صوت) ليحصد 22 صوتا أضيفوا إلى 248 صوتا حصيلة الولايات التى فاز بها مسبقا فى سباق الرئاسة.

وسيطر ترامب على زمام السباق بعد تمكنه من نيل الفوز فى أغلبية الولايات المتأرجحة، حيث فاز فى 6 ولايات من الـ10 ولايات المتأرجحين- قبيل فوزه الأخير بولاية ويسكونسون- ليحقق ريادة فى المجمع الانتخابى والتصويت الشعبى.

ارتفعت أصوات المرشح الجمهورى دونالد ترامب لتصل إلى 248 صوتا فى المجمع الانتخابى بعد فوزه بولايات، يوتا (6 أصوات)، جورجيا (16 صوتا)، وأيداهو (4 أصوات)، بينما حصلت منافسته كامالا هاريس على 201 صوت بعد تفوقها فى ولايات واشنطن (12 صوتا)، وكاليفورنيا (54 صوتا)، وأوريجن (8 أصوات).

 

 

 







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