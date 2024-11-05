اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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7 ولايات متأرجحة تحسم الفائز فى انتخابات أمريكا.. إنفوجراف

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 08:25 م
7 ولايات متأرجحة تحسم الفائز فى انتخابات أمريكا.. إنفوجراف الانتخابات الأمريكية

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7 ولايات من أصل 50 ولاية أمريكية هى الحاسمة وصاحبة القرار الفصل فى صناديق الاقتراع لحسم المرشح الفائز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

والولايات المتأرجحة لا تصوّت بشكل واضح لأحد الحزبين، بخلاف الولايات المؤيدة لنائبة الرئيس الديمقراطى مثل كاليفورنيا ونيويورك، أو للرئيس الجمهورى السابق دونالد ترامب مثل كنتاكى أو أوكلاهوما.


وتقوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية على نظام اقتراع غير مباشر، يعتمد على أصوات كبار الناخبين فى المجمع الناخب، وتفتح أبواب البيت الأبيض للمرشح الذى يتخطى عتبة 270 من أصوات كبار الناخبين.

يتعين على المرشح الرئاسى أن يحصل على الغالبية المطلقة من أصوات الهيئة، بما يعادل 270 من 538 صوتًا للفوز.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد 7 ولايات متأرجحة تحسم الفائز فى انتخابات أمريكا.

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جورجيا:
16 صوتا فى المجمع الانتخابى
فاز بها ترامب فى سباق 2016 بنسبة 51% مقابل 45.9% لكلينتون
وخسرها أمام بايدن فى سباق 2020 بنسبة 49.5% مقابل 49.3%

نورث كارولينا:
16 صوتا فى المجمع الانتخابى
فاز بها ترامب فى سباق 2016 بنسبة 50.5 مقابل 46.8% لكلينتون
وفى سباق 2020 بنسبة 50.1% مقابل 48.7% لبايدن

ميتشيجان:
15 صوتا فى المجمع الانتخابى
فاز بها ترامب فى 2016 بنسبة 47.6% مقابل 47.4%،
وخسرها أمام بايدن فى 2020 بنسبة 47.8% مقابل 50.6%

بنسلفانيا:
19 صوتا فى المجمع الانتخابى
فاز بها ترامب فى 2016 بنسبة 48.6% مقابل 47.6%
وخسرها أمام بايدن فى 2020 بنسبة 48.8% مقابل 50%

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ويسكونسن:
10 أصوات فى المجمع الانتخابى
فاز بها ترامب فى 2016 بنسبة 47.8% مقابل 47%
وخسرها دونالد أمام بايدن فى 2020 بنسبة 48.9% مقابل 49.6%

أريزونا:
11 صوتا فى المجمع الانتخابى
فاز بها ترامب فى 2016 بنسبة 49% مقابل 45.5%
وخسرها أمام بايدن فى 2020 بنسبة 49.1% مقابل 49.4%

نيفادا:
6 أصوات فى المجمع الانتخابى
خسرها ترامب أمام كلينتون فى 2016 بنسبة 45.5% مقابل 47.9%
خسرها أيضا امام بايدن فى 2020 بنسبة 47.7% مقابل 50.1%







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