هاريس تؤجل خطابها الانتخابى فى ظل تراجع النتائج بولايات حاسمة

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أعلنت حملة كامالا هاريس الانتخابية أن المرشحة الديمقراطية لن تلقي كلمة أمام أنصارها ليلة الانتخابات، وذلك بعد تضاؤل فرصها في الفوز نتيجة الأداء الضعيف في عدة ولايات تنافسية، وتراجعها في ولايات حاسمة.

وصرح سيدريك ريتشموند الرئيس المشارك لحملة المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس ، حسبما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، للمؤيدين بأن نائبة الرئيس الأمريكي لن تلقي خطابًا ليلة الانتخابات، لكنها ستعود إلى جامعة هاوارد لتخاطب مؤيديها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وجاء هذا الإعلان في ظل تضاؤل فرص هاريس لتحقيق الفوز بعد الأداء الضعيف في عدة ولايات تنافسية وتراجعها في جميع ولايات "الجدار الأزرق" الثلاث (بنسلفانيا ويسكونسن وميشيجان).

وقال ريتشموند: "شكرًا لوجودكم هنا، وشكراً لإيمانكم بوعد أمريكا. لا تزال هناك أصوات يجب عدّها".

وأضاف: "لا تزال هناك ولايات لم يتم إعلان نتائجها بعد. سنواصل العمل طوال الليل لضمان عدّ كل صوت، وإسماع كل صوت"، مؤكدا أن هاريس "ستعود لتخاطب ليس فقط أسرة (جامعة هاوارد)، وليس فقط المؤيدين، بل لتخاطب الأمة بأكملها".

بدورها.. أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن طريق نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى الفوز بـ الانتخابات الرئاسية بات ضيقا بعدما فاز الرئيس السابق دونالد ترامب في نورث كارولينا وجورجيا وتصدره في جميع الولايات الأخرى المتأرجحة.