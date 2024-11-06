اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مع تقدم ترامب بمؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية.. البيتكوين يحلق عاليا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 08:19 ص
مع تقدم ترامب بمؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية.. البيتكوين يحلق عاليا البيتكوين
وكالات

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ارتفع سعر البيتكوين إلى مستوى قياسي متجاوزا 75 ألف دولار، مع توقع المستثمرين في العملات الرقمية فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، مع استمرار ظهور النتائج الأولية للانتخابات.

ويتجاوز السعر الحالي الرقم القياسي البالغ 73 ألف دولار تقريبا الذي سجله البيتكوين في مارس الماضي، عندما بدأ تداول منتجات استثمارية جديدة مرتبطة بالعملة الرقمية في وول ستريت.

وكان الارتفاع هذه المرة مدفوعا بـ الانتخابات الأمريكية ، وبينما لم يتم إعلان نتائج الولايات المتأرجحة الحاسمة، ارتفعت احتمالات فوز ترامب إلى ما يقرب من 90 بالمئة على موقع رهانات مؤثر يعمل بالعملات المشفرة يتابعه مستثمرو العملات الرقمية عن كثب، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

ويعتقد العديد من مؤيدي العملات المشفرة أن فوز ترامب سيكون مفيدا للصناعة.

وخلال العامين الماضيين، شنت إدارة بايدن حملة قوية للحد من انتهاكات الأوراق المالية من قبل شركات العملات المشفرة، مما أجبر بعض هذه الشركات على الانتقال إلى الخارج وأثار تساؤلات بشأن مستقبل الصناعة على المدى الطويل في الولايات المتحدة.

وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بإنهاء الضغط التنظيمي وجعل الولايات المتحدة كـ "عاصمة العملات المشفرة في العالم".

وقبل الانتخابات، توقع المحللون أن فوز ترامب يمكن أن يدفع البيتكوين إلى مابين 80 ألف أو 80 ألف دولار.

وقرابة الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، زاد سعر الدولار بنسبة 1.71 بالمئة في مقابل العملة اليابانية ليصل إلى 154.21 ينا للدولار، بينما ارتفع سعرها بنسبة 1.67بالمئة في مقابل العملة الأوروبية المشتركة ليبلغ 0.9302 يورو للدولار.







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