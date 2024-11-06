انتخابات أمريكا.. هاريس لن تخاطب مؤيديها في حفل حملتها وسط تقدم ترامب

كتبت : نهال أبو السعود

أعلن سيدريك ريتشموند الرئيس المشارك لحملة كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الامريكية، أن نائبة الرئيس لن تخاطب المؤيدين في جامعة هوارد بينما تنتظر الحملة نتائج الانتخابات الإضافية.

وبحسب صحيفة ذا هيل، قال ريتشموند "لا يزال لدينا أصوات يجب إحصاؤها.. لا يزال لدينا ولايات لم يتم إعلان نتائجها بعد. سنواصل القتال طوال الليل للتأكد من احتساب كل صوت.. لذا لن تسمع من نائبة الرئيس الليلة. لكنك ستسمع منها غدًا".

ويبدو أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يقترب من هاريس، حيث توقع مكتب القرار فوزه بـ 248 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 213 لهاريس، وأعلن مكتب هاريس عن إغلاقه بعد فترة وجيزة، مما يعني أنه لا يُتوقع ظهوره العلني مرة أخرى.

وبينما يترقب العالم نتيجة الانتخابات الامريكية، كان بعض الديمقراطيين ينظرون بقلق للنتائج المتتالية، حيث فاز ترامب بولاية فلوريدا بهامش أكبر مما كان عليه قبل أربع سنوات،وكانت ولاية فرجينيا سباقًا أقرب مما كان متوقعًا، وعندما فاز ترامب بولاية أيوا، أعاد الامل للديمقراطيين باحتمال أن تتمكن هاريس من الفوز بسلسلة من الولايات المتأرجحة الأخرى.

ومع غلق مراكز اقتراع، قالت حملة هاريس إنها لا تزال تأمل في فوزها بالجدار الأزرق، وأرسلت الرئيسة المشاركة للحملة جين أومالي ديلون رسالة بريد إلكتروني إلى موظفي الحملة مشيرة إلى أن المسار الأكثر وضوحًا للنصر كان من خلال تلك الولايات. وكتبت: "ونحن نشعر بالرضا عما نراه".

في ولاية بنسلفانيا، أشارت أومالي ديلون إلى أن الحملة "تفوقت على توقعات الإقبال في فيلادلفيا وتفوقت على توقعاتنا للتصويت المبكر في مقاطعة باكس".

وفي ميشيجان، أشارت إلى "أننا ننتظر عددًا كبيرًا من الأصوات. ولن يتم الإعلان عن مدينة ديترويت حتى منتصف الليل تقريبًا، لكننا شهدنا إقبالًا قويًا طوال التصويت المبكر ويوم الانتخابات هناك".

وقالت في ويسكونسن، "نعلم أن هناك عددًا كبيرًا من المقاعد المتبقية في مقاطعتي دان وميلووكي".



