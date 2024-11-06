حققنا أعظم انتصار سياسى.. تصريحات ترامب بعد فوزه برئاسة أمريكا (إنفوجراف)

أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة فى خطاب الانتصار تحقيقه فوزا تاريخيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وقال إنه حقق أقوى عودة سياسية على الإطلاق فى تاريخ البلاد.

أشكر الشعب الأمريكى على انتخابى لأكون الرئيس الـ47

حققنا الفوز فى الولايات المتأرجحة وصنعنا التاريخ الليلة وهذا نصر سياسى

حققنا أعظم انتصار سياسى على الإطلاق

فزنا بالتصويت الشعبى وهذا يدل على محبة الشعب

علينا إصلاح الحدود وسنسمح بقدوم المهاجرين فقط بطريقة قانونية

الولايات المتحدة ستشهد العقد الذهبى فى تاريخها

الانتخابات الأمريكية الأخيرة أفضل حركة سياسية فى تاريخ بلادنا

سيُذكر هذا باليوم الذى استعاد الشعب الأمريكى سيطرته على بلاده

سنخفض الضرائب على الشعب الأمريكى

المهمة ليست سهلة لكن سوف أقدم كل طاقتى لإتمام هذه الوظيفة

لن تندمون ستكون أمريكا أقوى من ذى قبل