وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد: أشكر نتنياهو وسنعمل حتى النصر

كتب عبد الوهاب الجندى

قال يسرائيل كاتس بعد تعيينه وزيرا للدفاع الإسرائيلي بدلا من يوآف جالانت: "أشكر نتنياهو على ثقته وأقبل بالمسؤولية المقدسة وسنعمل معا على دفع المنظومة الأمنية نحو النصر".

وتظاهر آلاف الإسرائيليين فى شوارع تل أبيب، احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، من قبل رئيس الحكومة بنامين نتنياهو.

وخرج المئات إلى شارع غزة بالقدس مساء اليوم مطالبين بإسقاط الحكومة، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء نتنياهو بشأن إقالة وزير الدفاع جالانت وسط هتافات: "لن نستسلم حتى يستقيل بيبي".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أقال وزير الدفاع جالانت. وذكرت القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، عين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلا منه.