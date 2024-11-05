الإسرائيليون يتظاهرون فى شوارع تل أبيب احتجاجا على إقالة يوآف جالانت

كتب عبد الوهاب الجندى

تظاهر آلاف الإسرائيليون في شوارع تل أبيب، احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، من قبل رئيس الحكومة بنامين نتنياهو.

ودعت المنظمات الاحتجاجية إلى التظاهر مساء اليوم (الثلاثاء) في عدد من المواقع، ضد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت واستبداله بوزير الخارجية يسرائيل كاتس وفي هذه الخطوة، تقرر تعيين الوزير جدعون ساعر في منصب وزير الخارجية.

وتم إرسال آلاف الرسائل إلى الناشطين في مختلف المجموعات الاحتجاجية، على غرار ما حدث في مارس من العام الماضي، عندما خرجت الحشود للاحتجاج عقب الأحداث، حيث تم توجيههم بالحضور الليلة إلى منزل رئيس الوزراء في شارع غزة؛ ومراكز الاحتجاج في كابلان في تل أبيب ومركز حوريف في حيفا.

وتجمع محتجون أمام منزل رئيس الوزراء في القدس ويهتفون: "ليس مؤهلاً"

وقالت هيئة عائلات الأسرى، تعليق على إقالة وزير دفاع الاحتلال، إن إقالة جالانت هو بمثابة استمرار لجهود نتنياهو لإحباط مساعي إعادة أولادنا المخطوفين، بحسب إعلام عبري.