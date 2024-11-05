وزارة التموين تتعاقد على شراء 290 ألف طن قمح والمخزون يصل 5 أشهر

كتب مدحت وهبة

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية المختلفه وتنوع المناشيء، تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 290 ألف طن قمح مستورد، وذلك علي النحو التالي 120 ألف طن قمح روماني و120 ألف طن قمح أوكراني و50 ألف طن بلغاري، وبذلك تصل مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني إلى 5 شهور.

على مدار الفترة الماضية نجحت التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين بزيادة عدد مناشئ استيراد القمح لـ22 منشأ مما ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم حيث تنتج وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات من الخبز المدعم تتراوح من 250 مليون الى 270 مليون رغيف يوميا وطرح الرغيف على البطاقة التموينية للمواطن بسعر 20 قرشا رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تقرب من 135 قرشا ، حيث تتحمل هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت للمواطن بـ20 قرشا ،كما اتخذت الوزارة الإجراءات لزيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة واستكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال سعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.