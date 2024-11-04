اليوم السابع
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الإثنين، 04 نوفمبر 2024 03:48 م
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وزارة التموين تمد المنافذ بالسلع المدعمة لصرف مقررات نوفمبر لأصحاب البطاقات

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 03:00 م
وزارة التموين تمد المنافذ بالسلع المدعمة لصرف مقررات نوفمبر لأصحاب البطاقات السلع التموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بالسلع المدعمة لاستمرار صرف مقررات تموين شهر نوفمبر الجاري، حيث يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقديد على البطاقة.

على جانب آخر، تبحث اللجنة العليا بوزارة التموين  الطلبات المُقدمة من أعضاء المجالس النيابية، وأصحاب الأنشطة التموينية، والمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وذلك في اطار العمل على سرعة حل الشكاوى المتعلقة بكافة المنشآت ذات صلة العمل بالوزارة والهيئات التابعة.







وزارة التموين

مقررات تموين شهر نوفمبر 2024

السلع المدعمة

سلع بطاقات التموين

اسعار السلع بمنافذ وزارة التموين



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