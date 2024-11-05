اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 02:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مستشارا ترامب: الانتخابات الأمريكية 2024 أصعب انتخابات يخوضها المرشح الجمهورى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 02:37 م
مستشارا ترامب: الانتخابات الأمريكية 2024 أصعب انتخابات يخوضها المرشح الجمهورى الانتخابات الأمريكية 2024
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مستشارين لـ دونالد ترامب المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 ، إن السباق الرئاسي متقارب وترامب سيفوز إذا أدلى مؤيدون بأصواتهم بكثافة.

وبحسب سي إن إن، نعتقد أن هذه الانتخابات هي أصعب انتخابات يخوضها المرشح الجمهوري.

ويحاول ترامب العودة مجدداً للبيت الأبيض ، مراهناً في ذلك على سخط الأمريكيين من إخفاقات إدارة الرئيس جو بايدن في العديد من ملفات الداخل ، وكذلك تراجع ما اسماه ترامب بـ"النفوذ الأمريكي" على الصعيد الدولي.

وخلال حملته الانتخابية تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال أولاهما في 13 يوليو، حيث كان فى تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وأصيب حينها ترامب بطلق ناري خلف إصابة طفيفة في أذنه، إلا أن صور الحادث دخلت التاريخ مع رفعه قبضته وهو مصاب هاتفاً: قاتلوا.

وارتفعت شعبية ترامب بشكل ملحوظ بعد محاولة الاغتيال الأولى، وتم اختياره رسمياً بعد أيام قليلة مرشحاً للحزب الجمهوري خلال المؤتمر العام للحزب.

وفى منتصف سبتمبر الماضي، شهدت فلوريدا ثاني محاولات اغتياله قرب ملعب الجولف الخاص به، وعلق ترامب حينها قائلاً : "المشتبه به في الحادث كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس وتحرك بناء على ذلك.. خطابهما يؤدي الى تعرضي لإطلاق نار".

وتابع: "منفذ محاولة الاغتيال تصرف بناء على الخطاب الديمقراطي التحريضي".







نتائج انتخابات امريكا

مؤشرات انتخابات امريكا

اخر اخبار انتخابات امريكا

موعد نتائج الانتخابات الأمريكية 2024

من الفائز في انتخابات امريكا

اخبار انتخابات آمریکا

موعد اعلان نتائج انتخابات امريكا

موعد انتخابات أمريكا القادمة

موعد نتيجة انتخابات امريكا

نتيجة انتخابات امريكا

انتخابات امريكا 2024

الانتخابات الأمريكية 2024

انتخابات الرئاسة الأمريكية

الانتخابات الامريكية

كامالا هاريس

ترامب

جو بايدن

دونالد ترامب

ترامب وهاريس

presidential election results

when is the result of us election 2024

election results 2024

when is the us election results

us election

election results

usa election

us election 2024

الانتخابات الأمريكية

الانتخابات الامريكية 2024

انتخابات امريكا

كم الساعة الان في امريكا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة