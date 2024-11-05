بعد أكثر من 900 تجمع خلال عقد.. ترامب يسدل الستار على نشاطه الانتخابى

كتبت ريم عبد الحميد

بحلول اليوم الثلاثاء، موعد التصويت الأخير فى انتخابات الرئاسة الامريكية 2024، يسدل الستار تماما على التجمعات الانتخابية لـ دونالد ترامب، المرشح الجمهورى فى الانتخابات والرئيس السابق، بعد 10 سنوات من الصخب أثاره دونالد مع دخوله المعترك السياسى لأول مرة عام 2015.

وقالت قناة NBC News إنه بغض النظر عمن سيفوز فى الانتخابات، فإن أحد المعالم الرئيسية للمشهد السياسى الأمريكي على مدار عقد على وشط ان ينتهى، وهو تجمعات ترامب الانتخابية.

وصلت حملة ترامب إلى نهايتها يوم الاثنين فى ولاية ميتشيجان بتجمع انتخابى فى جراند رابيدرز.



وأشار التقرير إلى أن ترامب، الذى قال إن عام 2024 سيكون آخر حملة انتخابية له، عقد أكثر من 900 تجمع انتخابى منذ إعلان ترشحه للبيت الأبيض فى 2015.

وأشار التقرير إلى أن تجمعات ترامب الانتخابية التي تجمع بين أجواء المهرجانات الجذابة والخطب السياسية، نجحت فى جذب أنصاره وهاجمت مشاعر خصومه، وهو ما غذى قدرا كبيرا من الخطاب السياسى فى البلاد، ونجحت هذه التجمعات أيضا فى وضع ترامب باستمرار فى المكان الذى يفضل أن يكون فيه، فى دائرة الاهتمام.

ويحاول ترامب العودة مجدداً للبيت الأبيض، مراهناً في ذلك على سخط الأمريكيين من إخفاقات إدارة الرئيس جو بايدن في العديد من ملفات الداخل ، وكذلك تراجع ما اسماه ترامب بـ"النفوذ الأمريكي" على الصعيد الدولي.

وخلال حملته الانتخابية تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال أولاهما في 13 يوليو، حيث كان فى تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وأصيب حينها ترامب بطلق ناري خلف إصابة طفيفة في أذنه، إلا أن صور الحادث دخلت التاريخ مع رفعه قبضته وهو مصاب هاتفاً: قاتلوا.

وارتفعت شعبية ترامب بشكل ملحوظ بعد محاولة الاغتيال الأولى، وتم اختياره رسمياً بعد أيام قليلة مرشحاً للحزب الجمهوري خلال المؤتمر العام للحزب.

وفى منتصف سبتمبر الماضي، شهدت فلوريدا ثاني محاولات اغتياله قرب ملعب الجولف الخاص به، وعلق ترامب حينها قائلاً : "المشتبه به في الحادث كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس وتحرك بناء على ذلك.. خطابهما يؤدي الى تعرضي لإطلاق نار".