ترامب يحث الناخبين على التصويت له بفيديو على X.. ويسخر من إيمان خليف

كتبت ـ رباب فتحى

مع بدء الانتخابات الأمريكية 2024، نشر دونالد ترامب، المرشح الجمهورى فيديو على حسابه على موقع X للتواصل الاجتماعي.

وقال المعلق الصوتي على الفيديو إن الولايات المتحدة اتخذت منعطفا خاطئا قبل 4 سنوات، وخسرت القوة التي تعرف بها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن القيم الأمريكية خلال الـ4 سنوات الماضية تم التعامل معها على انها مثيرة للعار، وقال إنه تم تسليم الحدود الأمريكية للمهاجرين ووصفت الوطنية وصفت بأنه سامة.

وأظهر الفيديو صورة البطلة الجزائرية إيمان خليف وقال المعلق "إن الرجال أصبح يمكنهم ضرب النساء والفوز بالميداليات.

وأضاف المعلق الصوتى: "ولم يكن هناك صوت للأمريكى الذى استيقظ كل صباح للذهاب لعمله والآن يطلب منا أن نرضى بالأمر الواقع . ونتساءل إذا كان يمكن لأمريكا أن تعود. ويمكننا بالفعل ذلك. لأننا قمنا بذلك سابقا، عندما نتلقى ضربة، لا نبقى على الأرض، وإنما نقف على أرجلنا مجددا. ونقاتل ونقاتل.

وأظهر الفيديو صورة دونالد ترامب عندما تعرض لمحاولة اغتيال فى شهر يوليو فى بنسلفانيا وكان يقول حينها "نحن نقاتل ..نحن نقاتل".

ويحظى ترامب بمعدلات تأييد مرتفعة في أوساط المسيحيين المتدينين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن تأييد الإنجيليين البيض للمرشح الجمهوري ما زال قوياً كما كان في انتخابات 2016 و2020، مدفوعاً بآراء ترامب ومواقفه من قضايا مثل المثلية والإجهاض.

وبرغم أن معهد الأبحاث الدينية العامة في الولايات المتحدة يشير إلى أن الانجيليين البيض لا يتعدون حاجز الـ15% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنهم من الكتل التصويتية الحريصة على المشاركة في الانتخابات، حيث يمثلون قرابة 25% من المشاركين الفعليين في التصويت.

ووفق استطلاعات الرأي ، ففى آخر اقتراعين رئاسيين، صوت حوالى 80% من هؤلاء الإنجيليين البيض لمصلحة دونالد ترامب، وهو ما دفع المرشح الجمهوري للرهان بشكل واضح على تلك الكتلة التصويتية في انتخابات 2024 .

وخلال حملته الانتخابية، حرص ترامب علي عقد مؤتمر انتخابي مع عدد من رجال الدين بولاية نورث كارولينا، وتحدث حينها عن محاولة اغتياله، مشيراً إلى أن "إيمانه اكتسب معانى جديدة" بعد تلك الحادثة. وتابع: "اعتقد أن الرب أنقذني من أجل غاية معينة".