حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تحذر من "حقنة البرد": تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزيرة التنمية المحلية: القيادة السياسية تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

المالية: تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة لإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص

وزارة الصحة تحذر من "حقنة البرد": تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى

الحكومة: مد العمل بقانون المنازعات الضريبية 6 شهور فرصة للممولين

التنمية المحلية: الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وزارة العمل: ملتقى للتوظيف بدمياط 7 نوفمبر يوفر فرص تدريبية وتمويلية للشباب

وزارة العمل: نجاح مفاوضات ودية لاسترداد حقوق عامل بشركة بالإسكندرية

وزيرة البيئة تعقد لقاء مع مدير منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية

وزارة الصحة تكشف عن فحوصات المقبلين على الزواج لمنع انتقال الأمراض الوراثية

وزير التعليم العالى يلتقى وفد تركى رفيع المستوى لبحث سبل التعاون