اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 06:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تحذر من "حقنة البرد": تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تحذر من "حقنة البرد": تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزيرة التنمية المحلية: القيادة السياسية تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

المالية: تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة لإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص

وزارة الصحة تحذر من "حقنة البرد": تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى

الحكومة: مد العمل بقانون المنازعات الضريبية 6 شهور فرصة للممولين

التنمية المحلية: الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وزارة العمل: ملتقى للتوظيف بدمياط 7 نوفمبر يوفر فرص تدريبية وتمويلية للشباب

وزارة العمل: نجاح مفاوضات ودية لاسترداد حقوق عامل بشركة بالإسكندرية

وزيرة البيئة تعقد لقاء مع مدير منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية

وزارة الصحة تكشف عن فحوصات المقبلين على الزواج لمنع انتقال الأمراض الوراثية

وزير التعليم العالى يلتقى وفد تركى رفيع المستوى لبحث سبل التعاون







التنميه المحليه

التنميه المستدامه

وزاره الماليه

القطاع الخاص

وزاره الصحه

المنازعات الضريبيه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة