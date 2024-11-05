وزارة العمل: نجاح مفاوضات ودية لاسترداد حقوق عامل بشركة بالإسكندرية

كتبت آية دعبس

نجحت جهود مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية من خلال إجراء عملية مفاوضة وتسوية ودية مع مسئولى شركة من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، فى إسترداد حقوق عامل بشركة للتركيبات الفنية، وتسوية مبلغ 20 ألف جنيه، للعامل: سعد ابراهيم، كمستحقات مالية، وحصوله على كافة حقوقه فى حضور الممثل القانونى للشركة، وذلك بعد تقدم أحد العاملين بشكاوى رسمية إلى مكتب علاقات العامرية التابع للمديرية، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولى الشركة، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأى خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.



وأكد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بضرورة تكثيف الجهود، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى الإنتاج، والتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف وكيل المديرية، أنه جرى التفاوض من خلال مكتب علاقات العامرية بحضور نهلة فاروق مدير مكتب علاقات العامرية، وايمان ياسين باحث بمكتب علاقات العامرية، وحضور الممثل القانونى عن الشركة.