الحكومة: مد العمل بقانون المنازعات الضريبية 6 شهور فرصة للممولين

نور على

رفضت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الاقتراح من النائبة هناء فاروق بمد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر2025 أو النص بمشروع القانون على مد العمل بالقانون مدة أخرى بعد المدة المنصوص عليها بالقانون التى من المقرر ان تنتهى في 30 يونيو 2025

وقال المستشار محمود فوزى، "هذا القانون ميزة يتعين على كل مواطن أن يستفيد منها وأمام المواطن 6 شهور يستطيع خلالها تقديم طلبه بشان إنهاء المنازعة الضريبية، لافتا: إلى أن مدة الـ 6 شهور هى لتقديم الطلب وليست للفصل.

وتابع، "إذا وجدنا بعد انتهاء مدة الـ 6 شهور أن هناك حاجة لمد العمل به مدة أخرى سنتقدم بتعديل تشريعى والواقع العملى أثبت أن الممولين بيتقدموا فى أخر أيام، و6 شهور لمد العمل بالقانون مدة كافية للمولين للاستفادة من المدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى ناقشن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.