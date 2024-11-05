اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 12:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

جالانت: إقالتى لخلافات حول قانون التجنيد وإعادة المختطفين ولجنة تحقيق

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:52 م
جالانت: إقالتى لخلافات حول قانون التجنيد وإعادة المختطفين ولجنة تحقيق وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالانت
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالانت، إن "قرار إقالتي يأتي بعد إنجازات عديدة حققناها على جبهات عدة، والقرار جاء بعد خلافات بشأن قانون التجنيد وإعادة المخطوفين ولجنة تحقيق رسمية"


وأضاف في كلمة له اليوم الثلاثاء بعد إقالته من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو، "أنني فخور بإنجازات المنظومة الأمنية وأنا ملتزم بأمن إسرائيل، وهذه الإقالة تأتي نتيجة خلافات بشأن 3 قضايا"

وأضح أن الخلاف الأول يتعلق بقضية التجنيد فأنا أرى أن كل من هو في سن التجنيد يجب أن يلتحق بالجيش.

وتابع: الجميع يجب أن يخدموا في الجيش ولا يجوز تمرير قانون يعفي آلاف المواطنين من التجنيد، علينا إعادة المختطفين بأسرع ما يمكن وهذا هدف يمكن تحقيقه بقدر من التنازلات وبعضها مؤلم.

وأشار إلى أن الخلاف الأخر، يتعلق باستخلاص العبر من خلال تحقيق رسمي منهجي في ما حدث.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي المقال: "للأسف علينا أن نتعايش لسنوات طويلة مع حالة الحرب هذه"

 







اقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

اقالة يوآف جالانت

تسريبات مكتب نتنياهو

إسرائيل

الاحتلال

يوآف جالانت

نتنياهو

الحرب على غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة