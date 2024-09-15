انتخابات أمريكا 2024.. التصويت المبكر وتصويت البريد متاحين فى أغلب الولايات

كتبت ريم عبد الحميد

على الرغم من تبقى 50 يوما حتى موعد فتح صناديق الاقتراع للتصويت فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، إلا أن الأغلبية العظمى من الناخبين فى مختلف أنحاء البلاد سيكونون قادرين على الإدلاء بأصواتهم مبكرا سواء بشكل شخصى أو بالبريد فى أغلب الولايات، لو كانوا يفضلون ذلك.

ونشر موقع قناة CBS News خريطة بالأماكن التى تتيح التصويت المبكر، وقال إن ألاباما كانت أول ولاية تبدأ فى إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد فى يوم 11 سبتمبر. وهى واحدة من 10 ولايات ستبدأ إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى الناخبين قبل أكثر من شهر ونصف على يوم الانتخاب. وبدأت بعض الولايات التصويت الشخصى المبكر فى سبتمبر. فى حين أن أصوات الضباط وأصوات الخارج يجب إرسالها قبل 45 يوما من يوم الانتخابات، لذلك سترسل بالبريد يوم 21 سبتمبر. وتحدد كل ولاية المواعيد النهائية لتسجيل الناخبين فيها.

ووفقا للتقرير، فإن الأمريكيين شهدوا توسعا هائلا فى قدرتهم على التصويت مبكرا سواء بشكل شخصى أو بالبريد منذ بداية الألفية. وأشار مركز ابتكار وأبحاث الانتخابات أنه فى 2000، كان لدى 40% من الناخبين وصولا إلى التصويت المبكر، سواء بشكل شخصى أو بالبريد. والآن، فإن 97% لديهم على الأقل خيار واحد للتصويت قبل يوم الانتخاب.

وقال المدير التنفيذى للمركز، ديفيد بكير، إن أبحاثهم تشير إلى أن التصويت أصبح أسهل من أى وقت مضى لكل الناخبين تقريبا فى الولايات المتحدة. فبإمكانهم التصويت مبكرا فى وقت ومكان من اختيارهم، كما أن الأغلبية السايعة يمكنها التصويت بالبريد لو فضلت ذلك. وهذا يعنى أن انتخابات 2024 ستكون آمنة ومريحة للناخبين مثل أى انتخابات فى التاريخ الأمريكى.

وبشكل عام تقدم 46 ولاية ومقاطعة كولومبيا خيارات التصويت المبكر لكل الناخبين، بينها ولايات تتيح بسهولة التصويت المبكر لكنها تتطلب سببا للتصويت بالبريد.