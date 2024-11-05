انتخابات أمريكا.. ترامب يهاجم "فوكس نيوز" بسبب هاريس وأوبرا وينفرى

كتبت : نهال أبو السعود

انتقد دونالد ترامب المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الامريكية قناة فوكس نيوز لعرضها مقاطع من خطاب ألقته أوبرا وينفرى لدعم منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس صباح الثلاثاء.

ووصف ترامب، اوبرا وينفرى انها تثير الانقسام ويجب أن "تخجل من نفسها"، واستهدف ترامب قناة الأخبار الأكثر مشاهدة لتغطية تصريحات مقدمة البرامج الحوارية، وقال أثناء إدلائه بصوته فى فلوريدا: "أنت تعلم من يجب أن يخجل من نفسه هو فوكس. لأننى رأيت أوبرا على فوكس حوالى 50 مرة تدلى بنفس التصريح وأعتقد أنه عار".

وأضاف ترامب "الجميع يعتقدون أن فوكس مؤيدة لترامب، وهم ليسوا مؤيدين لترامب على الإطلاق"، وسخر الرئيس السابق مرارًا وتكرارًا من عملاق الأخبار المحافظ فى الأسابيع التى سبقت يوم الانتخابات.

اشتكى مؤخرًا من بث إعلانات الحملة الديمقراطية على الشبكة وقال خلال ظهوره على القناة فى وقت سابق من هذا الشهر إنه سيستأنف مع روبرت مردوخ مباشرة بشأن تغطية الشبكة له.

ويحاول ترامب العودة مجددًا للبيت الأبيض، مراهنًا فى ذلك على سخط الأمريكيين من إخفاقات إدارة الرئيس جو بايدن فى العديد من ملفات الداخل، وكذلك تراجع ما اسماه ترامب بـ"النفوذ الأمريكي" على الصعيد الدولي.

وخلال حملته الانتخابية تعرض المرشح الجمهورى دونالد ترامب لمحاولتى اغتيال أولاهما فى 13 يوليو، حيث كان فى تجمع انتخابى فى ولاية بنسلفانيا، وأصيب حينها ترامب بطلق نارى خلف إصابة طفيفة فى أذنه، إلا أن صور الحادث دخلت التاريخ مع رفعه قبضته وهو مصاب هاتفًا: قاتلوا.

وارتفعت شعبية ترامب بشكل ملحوظ بعد محاولة الاغتيال الأولى، وتم اختياره رسميًا بعد أيام قليلة مرشحًا للحزب الجمهورى خلال المؤتمر العام للحزب.

وفى منتصف سبتمبر الماضى، شهدت فلوريدا ثانى محاولات اغتياله قرب ملعب الجولف الخاص به، وعلق ترامب حينها قائلًا : "المشتبه به فى الحادث كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس وتحرك بناء على ذلك.. خطابهما يؤدى إلى تعرضى لإطلاق نار".

وتابع: "منفذ محاولة الاغتيال تصرف بناء على الخطاب الديمقراطى التحريضي".