اليوم السابع
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إغلاق مركز اقتراع الانتخابات الأمريكية فى ولاية ميشيجان بسبب تسرب غاز.. صور

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 09:57 م
إغلاق مركز اقتراع الانتخابات الأمريكية فى ولاية ميشيجان بسبب تسرب غاز.. صور الانتخابات الأمريكية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أغلق مسؤولون فى نورثفيل بولاية ميشيجان الأمريكية، مركزا للاقتراع فى منتصف النهار وأرسلوا الناخبين إلى منطقة أخرى فى ضاحية ديترويت بسبب تسرب للغاز الطبيعي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن شركة كونسمرز إنيرجى تجرى تحقيقا حول التسرب.

وانطلقت منذ ساعات الانتخابات الأمريكية 2024 ، وينتافس فيها المرشح الجمهورى، دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

ورغم أن حوالى 82 مليون أمريكى، أدلوا بأصواتهم مبكرا سواء عن طريق الحضور شخصيا أو عبر البريد الإلكترونى، إلا أن لجان الاقتراع فى الولايات المختلفة شهدت طوابير طويلة من الناخبين الذين أتوا فى الصباح الباكر لاختيار مرشحهم المفضل.

وقبل فتح صناديق الاقتراع صباح الثلاثاء لإدلاء الناخبين الأمريكيين بأصواتهم فى الانتخابات الأمريكية 2024، للاختيار بين المرشح الجمهورى، دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، كان حوالى 80 مليون أمريكى قد صوتوا بالفعل وأدلوا بأصواتهم المبكرة.

ووفقًا لمختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، صوت 83 مليون أمريكى مبكرًا، مع قيام ما يقرب من 45 مليونًا بالتصويت مبكرًا شخصيًا وحوالى 38 مليونًا بالتصويت المبكر عن طريق البريد.

ويعد نظام الانتخابات الأمريكية من أكثر النظم الانتخابية إثارة للجدل، ولطالما شهدت الولايات المتحدة دعوات من حين إلى آخر لتعديل هذا النظام المعروف باسم المجمع الانتخابى أو "Electoral college".

الانتخابات الأمريكية ميشيغان
الانتخابات الأمريكية ميشيغان

 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 في ميشيغان
الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 في ميشيغان

 

الانتخابات في ميشيغان
الانتخابات في ميشيغان

 

ميشيغان
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